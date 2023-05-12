Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Mayıs Cuma tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Mayıs 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 12 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; kendi halinde yaşayan bir kadının şüpheli kaybı, iddiaların odağındaki isimler, karadan ve sudan arama çalışmaları, yanıt aranan sorular! 52 yaşındaki Eşme Akıncı öldürüldü mü? Alıkonduğu iddia edildi! Seviyor mu yoksa baskı altında mı kalıyor! 3 çocuk annesi Aysel’in vereceği karar! 17 yaşında bir genç kız, sokakta kaçırıldığı iddiası! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Mayıs 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

12 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; kendi halinde yaşayan bir kadının şüpheli kaybı, iddiaların odağındaki isimler, karadan ve sudan arama çalışmaları, yanıt aranan sorular! 52 yaşındaki Eşme Akıncı öldürüldü mü? Alıkonduğu iddia edildi! Seviyor mu yoksa baskı altında mı kalıyor! 3 çocuk annesi Aysel'in vereceği karar! 17 yaşında bir genç kız, sokakta kaçırıldığı iddiası! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

12 Mayıs Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.