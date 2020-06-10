Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Haziran 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 10 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 7 yıl önce kayboldu, iş arkadaşı yıllarca oyaladı! Levent Karaduman’ın şüpheli kaybı! Sinop’taki akılalmaz yangında kaybolan 3 kişiye ne oldu? 11 yıl sonra cinayete kurban gittiği öğrenilen Hatice Özkaçak’ı kim, neden öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Haziran 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

10 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 7 yıl önce kayboldu, iş arkadaşı yıllarca oyaladı! Levent Karaduman'ın şüpheli kaybı! Sinop'taki akılalmaz yangında kaybolan 3 kişiye ne oldu? 11 yıl sonra cinayete kurban gittiği öğrenilen Hatice Özkaçak'ı kim, neden öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

10 Haziran Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.