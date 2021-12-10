Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Aralık Cuma canlı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Aralık 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 10 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; 18 yaşında genç bir kız, 2015'te ortadan kayboldu yıllar sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. Kuşku uyandıran detaylar anneden iddialar! Meliha Özsu cinayeti yeni gelişme... Simit almaya gidip geri dönmeyen bir kadın, çaresiz ve gözyaşlı bir koca! Kuşkulandığı askerlik arkadaşı! Birsen Demirok ile ilgili sıcak gelişme! Bağ evi için verilen infaz kararı! Susmaya yemin eden 3 kardeş! Duruşmada neler oldu? Kim ne söyledi mahkeme ne karar verdi? Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde yaşananlar... Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Aralık 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

10 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; 18 yaşında genç bir kız, 2015'te ortadan kayboldu yıllar sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. Kuşku uyandıran detaylar anneden iddialar! Meliha Özsu cinayeti yeni gelişme... Simit almaya gidip geri dönmeyen bir kadın, çaresiz ve gözyaşlı bir koca! Kuşkulandığı askerlik arkadaşı! Birsen Demirok ile ilgili sıcak gelişme! Bağ evi için verilen infaz kararı! Susmaya yemin eden 3 kardeş! Duruşmada neler oldu? Kim ne söyledi mahkeme ne karar verdi? Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde yaşananlar... Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

10 Aralık Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 10 ARALIK CUMA CANLI İZLE