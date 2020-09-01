CANLI İZLE: Müge Anlı 1 Eylül Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Eylül 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 1 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; 33 gündür kayıp olan Miraç’a ne oldu? Kafa karıştıran define iddiası! Küçük Miraç’ın kaybıyla ilgili gelişmeler! 8 aydır kayıp bir genç, ardı ardına bulunan kemikler! Mehmet Ali Koran’la ilgili gelişmeler! Filipinli bir anne, iki küçük çocuğundan günlerdir haber alınamıyor! Filipinli anne ve kızları nerede? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Eylül 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

1 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; 33 gündür kayıp olan Miraç'a ne oldu? Kafa karıştıran define iddiası! Küçük Miraç'ın kaybıyla ilgili gelişmeler! 8 aydır kayıp bir genç, ardı ardına bulunan kemikler! Mehmet Ali Koran'la ilgili gelişmeler! Filipinli bir anne, iki küçük çocuğundan günlerdir haber alınamıyor! Filipinli anne ve kızları nerede? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 1 EYLÜL SALI CANLI YAYIN

1 Eylül Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.