Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Aralık 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 1 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 35 yıllık hayat arkadaşlığı, yaşanmışlıklar, kırgınlıklar... Tamam mı, devam mı? Havva Hayrettin Çetin çifti... Şüphelerle dolu bir ölüm, suçlamaların odağındaki üvey kardeş, kiralık katil iddiası... 83 yaşındaki Nahit Şansal nasıl öldü? Çocuklarından koparılan bir anne, kaçırma ve tehdti iddiası... Endişe, gözyaşı... Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Aralık Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

1 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda;35 yıllık hayat arkadaşlığı, yaşanmışlıklar, kırgınlıklar... Tamam mı, devam mı? Havva Hayrettin Çetin çifti... Şüphelerle dolu bir ölüm, suçlamaların odağındaki üvey kardeş, kiralık katil iddiası... 83 yaşındaki Nahit Şansal nasıl öldü? Çocuklarından koparılan bir anne, kaçırma ve tehdti iddiası... Endişe, gözyaşı... Az sonra Müge Anlı'da... Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

1 Aralık Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Aralık Perşembe CANLI İZLE