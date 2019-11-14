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14.11.2019

Müge Anlı canlı yayın izle 14 Kasım Perşembe tek parça kesintisiz tamamı |Video - 14.11.2019

ATV ekranından hafta içi her gün canlı yayında ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıplar bulunuyor, yıllardır çözülemeyen sır olmuş cinayetler açığa çıkarılıyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programın 14 Kasım Perşembe günkü yayınını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz. İşte 14 Kasım Perşembe günü yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki son dakika gelişmeleri...

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