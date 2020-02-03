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03.02.2020

Milyoner'de Kevin Lee Co'nun 1 milyon dolar harcadığı oyun sorusu çok konuşuldu! | Video - 03.02.2020

Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacıya sorulan "Çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co, bunun 1 milyon dolarını hangi bilgisayar oyununa harcamıştır?" sorusunun yanıtı geceye damgasını vurdu. ATV'nin televizyon klasiği haline gelen yarışma programı Milyoner'de bu hafta, yarışmacı Mehmet Bey'in karşısına çıkan 60.000 TL değerindeki soru Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte, merak edilen sorunun yanıtı ve stüdyoda yaşanan o anlar!
Kevin Lee Co'nun 1 milyon dolar harcadığı oyun sorusu çok konuşuldu! | Video
Kevin Lee Co'nun 1 milyon dolar harcadığı oyun sorusu çok konuşuldu! | Video
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