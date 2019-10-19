20 Ekim 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
19.10.2019

Sevgilisi TikTok dolandırıcısı çıktı! Esra Erol canlı yayınında gözyaşları içinde itiraf etti - 19.10.2019

Esra Erol'da Saadet ismindeki bir kadın her şeyi itiraf etti! ATV ekranlarında yayınlanan fenomen program Esra Erol'da eşini ve çocuğunu bırakarak kaçan Saadet isimli kadının sevgilisi TikTok dolandırıcısı çıktı. Esra Erol'un programında TikTok uygulamasında tanıştığı bir erkekle kaçan Saadet ismindeki bir kadın, bir yıl sonra annesiyle canlı yayında yüzleşti. Saadet'in programa katılan gözü yaşlı annesi Serpil Celep, bu uygulamaya isyan ederek kızına ve torununa dön çağrısında bulundu.
Esra Erol'da canlı yayın 18 Ekim Cuma tek parça full kesintisiz izle
Esra Erol'da canlı yayın 18 Ekim Cuma tek parça full kesintisiz izle
Esra Erol canlı yayınında DNA testi sonucu belli oldu!
Esra Erol canlı yayınında DNA testi sonucu belli oldu!
Esra Erol'da canlı yayın 17 Ekim Perşembe tek parça full kesintisiz izle
Esra Erol'da canlı yayın 17 Ekim Perşembe tek parça full kesintisiz izle
Esra Erol'da canlı yayın 8 Ekim Salı tek parça full kesintisiz izle
Esra Erol'da canlı yayın 8 Ekim Salı tek parça full kesintisiz izle
Canlı yayında cezaevine girdi!
Canlı yayında cezaevine girdi!
Esra Erol'da tek parça kesintisiz izle
Esra Erol'da tek parça kesintisiz izle
Daha Fazla Video Göster