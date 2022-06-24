24 Haziran 2022, Cuma
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Ömür babası Mustafa ile Esra Erol'da kavuştu! Oğlunun ayaklarına kapandı
Esra Erol'da daha önce annesine kavuşan Ömür Kurşun, bu kez de babası Mustafa Şan'la buluştu. 30 yıl sonra yaşanan baba oğul buluşması izleyenleri gözyaşlarına boğuldu.