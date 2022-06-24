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Videolar Esra Erol'da Videoları Ömür babası Mustafa ile Esra Erol'da kavuştu! Oğlunun ayaklarına kapandı

Ömür babası Mustafa ile Esra Erol'da kavuştu! Oğlunun ayaklarına kapandı

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Giriş: 24.06.2022 13:11
Güncelleme:24.06.2022 13:12
Esra Erol'da daha önce annesine kavuşan Ömür Kurşun, bu kez de babası Mustafa Şan'la buluştu. 30 yıl sonra yaşanan baba oğul buluşması izleyenleri gözyaşlarına boğuldu.
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