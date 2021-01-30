Nilüfer'in sözleri Esra Erol'u çıldırttı!

Esra Erol’da programında yaşanan Türkiye’yi ekran başına kilitledi. Esra Erol’un programına katılan Hayriye Uysal, 19 yaşındaki kızının evden kaçtığını ve evli ve 3 çocuklu Salih Kaya isimli kişiyle yaşadığını belirterek yardım istedi. Sevgilisi ve nikahlı eşiyle birlikte yaşayan Salih Kaya, Esra Erol’un programına konuk oldu. Salih Kaya ve Nilüfer’in anlattıkları Esra Erol’u çileden çıkardı. Nilüfer Mevla'nın boşanmayacağım kararını dün cevapladığını bugünde konu ile ilgili olarak boşansa da boşanmasa da Mevla'ya sahip çıktıklarını söyledi. Esra Erol Nilüfer'e sen kimsin diye seslendi. Esra Hanım Nilüfer'in 19 yaşında olduğunu açıklarken Mevla'nın gelecekte Nilüfer'in kendisine yaşattığını muhakkak yaşayacağını söyledi.