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Kadriye'nin 20 yıldır görmediği annesini Esra Erol buldu... - 29.01.2021

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Giriş: 29.01.2021 13:56
Henüz küçük bir bebekken annesi tarafından terk edilen Kadriye Güzel, babaannesi tarafında evlatlık verildi. Hiç görmediği annesini ve kendisi gibi evlatlık verilen abisini bulmak isteyen Kadriye Esra Erol’dan yardım istedi. 20 yaşındaki Kadriye Güzel’in hiç görmediği annesiyle canlı yayında buluştu.

Şanlıurfa'da yaşayan Kadriye Güzel, hayatı boyunca hiç görmediği annesi Naciye İpek'i bulmak ve evlatlık verilen ağabeyini aramak için Esra Erol'dan yardım istedi. Güzel, "Annesinin küçükken onları terk ettiğini ve babaannesinin kendisini evlatlık verdiğini söyleyerek bugüne kadar kardeş hasretiyle büyüdüğünü" belirtti.

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan genç kadın "2 yaşında çocuğum var. Benden bir saniye ayrı kaldığında bile kendimi kötü hissediyorum. Evlat gibisi yok" diyerek sitem etti. Dakikalar sonra ise müjdeli haber geldi, genç kadın canlı yayında hiç göremediği annesinin bulunduğunu öğrendi.

Kadriye Güzel, 20 yıl sonra canlı yayında annesi Naciye İpek'e kavuştu ve anne kız yıllar sonra ilk kez birbirlerini "Esra Erol'da" programında gördü.
Anne İpek "Ben bıraktım canım acıya acıya bıraktım. O zamanlar gücüm yoktu. Ama çok aradım. Siz gittikten sonra benim için hayat durdu. Bundan sonra yalnız değilsin kızım. " diyerek kızı ile hasret giderdi.

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