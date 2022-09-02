Kadir’in hiç görmediği babasını Esra Erol buldu

atv’de hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol’da programına katılan Kadir Eren, hiç görmediği biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol’dan yardım istemişti. Biyolojik ailesini arayan Kadir'in yüzünü yıllar sonra Esra Erol güldürdü. Annesi Nuray Talan'ı 1 gün içinde bulan Esra Erol sayesinde birbirini yıllardır görmeyen anne oğul canlı yayında kavuşmuş, gözyaşları sel olmuştu.Dünkü canlı yayında ise Esra Erol'un Kadir'e bir sürprizi daha vardı. Kadir'in hiç görmediği babası canlı yayındaydı.