10 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Film gibi kavuşma! Baba oğulun hasreti Esra Erol'da sona erdi

Film gibi kavuşma! Baba oğulun hasreti Esra Erol'da sona erdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.01.2024 12:10
Güncelleme:10.01.2024 12:10
Esra Erol’da programında filmleri aratmayan kavuşma yaşandı. 26 yaşındaki Özgür Burcu, öldü sandığı babasını Esra Erol'da buldu. Canlı yayında buluşan baba oğul herkesi gözyaşlarına boğdu.
Baba oğulun hasreti Esra Erol’da sona erdi
Baba oğulun hasreti Esra Erol'da sona erdi
Esra Erol 9 Ocak Salı tek parça izle
Esra Erol 9 Ocak Salı tek parça izle
Esra Erol 8 Ocak Pazartesi
Esra Erol 8 Ocak Pazartesi
Esra Erol 5 Ocak Cuma yayın izle
Esra Erol 5 Ocak Cuma yayın izle
CANLI İZLE: Esra Erol 3 Ocak Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 3 Ocak Çarşamba
Esra Erol 2 Ocak Salı
Esra Erol 2 Ocak Salı
Esra Erol 29 Aralık Cuma yayın izle
Esra Erol 29 Aralık Cuma yayın izle
CANLI İZLE: Esra Erol 28 Aralık Perşembe
CANLI İZLE: Esra Erol 28 Aralık Perşembe
35 yıl sonra biyolojik ailesine kavuştu
35 yıl sonra biyolojik ailesine kavuştu
Esra Erol 27 Aralık Çarşamba
Esra Erol 27 Aralık Çarşamba
Esra Erol 26 Aralık Salı
Esra Erol 26 Aralık Salı
Esra Erol 25 Aralık Pazartesi
Esra Erol 25 Aralık Pazartesi
Daha Fazla Video Göster