10 Ocak 2024, Çarşamba
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Film gibi kavuşma! Baba oğulun hasreti Esra Erol'da sona erdi
Esra Erol’da programında filmleri aratmayan kavuşma yaşandı. 26 yaşındaki Özgür Burcu, öldü sandığı babasını Esra Erol'da buldu. Canlı yayında buluşan baba oğul herkesi gözyaşlarına boğdu.