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08.01.2020

Esro Erol'da flaş gelişme! Canlı yayında bir anda yere yığıldı herkes şoke oldu - 08.01.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Esra Erol'da programının 08 Ocak 2020 Çarşamba günkü yayından şoke eden bir olay yaşandı. 16 yaşındaki İlayda Taşkın olayında son dakika gelişmesi yaşandı. 10 gündür ailesinin her yerde aradığı İlayda'yı Esra Erol ekibi buldu. Canlı yayına katılan İlayda'nın öz babası Özkan Bey stüdyoyu terk etmek istedi. Oturduğu yerden kalktıktan 3-4 adım sonra fenalaşarak yere yığıldı. O anlarda stüdyodakiler şoke oldu ve yayın kesildi. 08 Ocak 2020 Esra Erol canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

Esro Erol'da flaş gelişme! Canlı yayında bir anda yere yığıldı herkes şoke oldu

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Esra Erol'da programının 08 Ocak 2020 Çarşamba günkü yayından şoke eden bir olay yaşandı. 16 yaşındaki İlayda Taşkın olayında son dakika gelişmesi yaşandı. 10 gündür ailesinin her yerde aradığı İlayda'yı Esra Erol ekibi buldu. Canlı yayına katılan İlayda'nın öz babası Özkan Bey stüdyoyu terk etmek istedi. Oturduğu yerden kalktıktan 3-4 adım sonra fenalaşarak yere yığıldı.

O anlarda stüdyodakiler şoke oldu ve yayın kesildi. 08 Ocak 2020 Esra Erol canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

İşte o anlar;

Canlı yayında bir anda yere yığıldı herkes şoke oldu
Canlı yayında bir anda yere yığıldı herkes şoke oldu
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