Esra Erol'u çileden çıkartan olay! 'Yabancı gelin başımın tacı olacak' demişti gerçek bambaşka çıktı! - 04.03.2020

Esra Erol'da canlı yayınında yaşanan olaylar herkesi çileden çıkardı! Eşinin annesinin yanından ayrılmadığı için Esra Erol'un kapısını çalan Göksu Güdek hakkındaki iddialar stüdyoda şok etkisi yarattı. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da bugün Göksu Güdek, kayınvalidesi ve görümcesinin açıklamalarının ardından gözyaşlarına boğuldu. Eşinin kendisinden boşanmadığını iddia eden Göksu Güdek, yaşanan son dakika gelişmesiyle de büyük bir şok yaşadı. İşte 4 Mart Çarşamba Esra Erol'da yaşanan olaylar...