Esra Erol’u ağlatan sürpriz! Bangladeş’te su kuyusu...

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programının başarılı sunucusu Esra Erol 40 yaşına girdi. Reyting rekorları kıran programın güzel sunucusu Esra Erol'a hayranlarından sürpriz bir doğum günü hediyesi geldi. 40 yaşına basan güzel sunucu için Esra Erol Fan Club tarafından Bangladeş’te su kuyusu yaptırıldı. İşte detaylar...

atv'nin başarılı sunucusu Esra Erol'a duygulandıran doğum günü hediyesi! Bangladeş'te su kuyusu açan Esra Erol Fan Club temsilcileri Esra Erol'u ağlattı.