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15.01.2020

Esra Erol'da zihinsel engelli Mükerrem'in itirafları Türkiye'yi şoke etti! Kız kardeşimin eşi Emin... - 15.01.2020

Esra Erol'da canlı yayınına Mükerrem'in açıklamaları damga vurdu! Esra Erol'un kapısını çalan Cennet Günay, evli olan kızının 2 çocuğunu da alarak eşini terk ettiğini söyledi. Cennet Günay'ın yardım isteğini geri çevirmeyen Esra Erol ve ekibi, kızı Mükerrem ve torunlarını Ankara'da buldu. Cuma günkü yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan Mükerrem, 10 aylık çocuğunun sevgilisinden olduğunu iddia etti. Dün yayınlanan yeni bölümde 10 aylık çocuğunun babasının Talip olmadığı ortaya çıkmıştı. Hayat hikayesi ile Türkiye'yi şoke eden Mükerrem Demir bugün yayınlanan bölümde çok konuşulan itiraflarda bulundu. İşte tüm Türkiye'nin konuştuğu Mükrrem Demir'in o açıklamaları...
Esra Erol'da zihinsel engelli Mükerrem'in itirafları Türkiye'yi şoke etti! Kız kardeşimin eşi Emin...
Esra Erol'da zihinsel engelli Mükerrem'in itirafları Türkiye'yi şoke etti! Kız kardeşimin eşi Emin...
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