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Esra Erol'da Türkiye'yi sarsan olay! Uğurcan Celepoğlu üst üste duyduğu yalanları kaldıramadı! | VİDEO - 22.05.2020

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Giriş: 22.05.2020 22:02
Esra Erol'da Türkiye'yi derinden sarsan bir olay yaşandı! 20 yaşındaki Uğurcan Celepoğlu, geçtiğimiz günlerde Esra Erol'un kapısını çalıp biyolojik babasının bulunması için yardım istemişti. 13 yaşına kadar yetiştirme yurdunda yaşayan Uğurcan Celepoğlu, bir kez daha annesinin yalanlarıyla hayatının şokunu yaşadı. Ali Celepoğlu'nun babası olmadığını öğrenerek büyük şok yaşayan Uğurcan Celepoğlu bugün bir kez daha gözyaşlarını tutamadı. İşte Esra Erol'da bugün yaşanan olaylar...
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