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Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol’da programında tarihi anlar! 35 yıldır biyolojik ailesini arayan Yonca ve annesinin kavuşma anı duygulandırdı

Esra Erol’da programında tarihi anlar! 35 yıldır biyolojik ailesini arayan Yonca ve annesinin kavuşma anı duygulandırdı

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Giriş: 27.12.2023 22:23
Güncelleme:27.12.2023 22:26
ATV'nin reyting rekortmeni sevilen program Esra Erol'da her hafta olduğu gibi yayınlanan yeni bölümünde de izleyenleri ekran başına kilitledi. Programın bu haftaki bölümünde izleyenler tarihi anlara şahitlik etti. 35 yıldır biyolojik ailesinin kim olduğunu bilmeyen Yonca Birol ve annesi, Esra Erol ve ekibi sayesinde ömrünün en mutlu günlerini yaşadı. Yayına bağlanan eski görümce aile ile ilgili bilinmeyen gerçekleri açıkladı. İşte o anlar…
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