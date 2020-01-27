Esra Erol'da ortalık karıştı! "Bu kız boşanacak buradan beraber gideceğiz" - 27.01.2020

Esra Erol'da canlı yayın bitti ortalık karıştı! Esra Erol'un kapısını çalan 23 yaşındaki Recep Özsoy, internetten tanışarak evlendiği Hülya Özsoy'un evden kaçmasıyla Türkiye'nin gündemine oturacak olayın fitilini ateşlemiş oldu. Hülya Özsoy'a sevgisini anlatırken gözyaşlarına boğulan Recep Özsoy, internete lanet edince sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Eşi Hülya Özsoy'un yine internetten tanıştığı Arif Yörük'e kaçtığını Esra Erol ve ekibi ortaya çıkarmıştı. Hülya Özsoy'un canlı yayına katılmasıyla annesi Habibe Hanım da stüdyoya gelerek aylar sonra kozlarını paylaştı. Kızına dön çağrısı yapan acılı anne, Hülya'nın ileri derece şeker hastası olduğunu da söyledi. Hülya Özsoy bir türlü evine dönmeye ikna olmayınca bu kez de Arif'in babası 27 Ocak Pazartesi Esra Erol'da canlı yayınına katılarak oğlunu ikna etmeye çalıştı. Esra Erol'da bugün canlı yayında Arif hakkında iddialarda bulunan Ali Yörük, oğlunun daha önce de başka bir kız getirdiğini belirterek, "Oğlumu Hülya'nın elinden kurtarmak istiyorum" dedi. İşte Esra Erol'da canlı yayına katılan Ali Yörük'ün Hülya Özsoy ve ailesi hakkında ortaya attığı çarpıcı iddialar...