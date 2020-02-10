10 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
10.02.2020

Esra Erol'da öfkesinden çileden çıktı! İhaneti öğrendi kocasını dövdü - 10.02.2020

Esra Erol'da canlı yayınında Kevser Çatalkaya çileden çıktı! ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen konularla izleyenlerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Esra Erol'un kapısını çalan Kevser Çatalkaya'nın hikayesi canlı yayına damga vurdu. 6 yıllık eşi Orhan Çatalkaya'nın ihanetine uğrayan Kevser Çatalkaya, yaşadığı zor zamanları Esra Erol'da canlı yayınında anlattı. Esra Erol'da bugün 2018 yılında aldatıldığını öğrendiğinde eşini dövdüğünü söyleyen Kevser Çatalkaya, eşinden boşanmak istediğini söyledi. Esra Erol'da bugün yaşananlardan sonra gelen ihbar telefonlarında ise Orhan Çatalkaya ve birlikte olduğu Fatma Sinem hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İşte 10 Şubat Pazartesi Esra Erol'da aylar sonra bir araya gelen Kevser ve Orhan Çatalkaya'nın birbirinden çarpıcı açıklamaları...
Esra Erol'da öfkesinden çileden çıktı!
Esra Erol'da öfkesinden çileden çıktı!
Esra Erol'da herkesi şoke eden ihanet!
Esra Erol'da herkesi şoke eden ihanet!
Esra Erol'da çok konuşulacak sözler!
Esra Erol'da çok konuşulacak sözler!
Esra Erol'da Hülya Özsoy'un annesine yaşattıklarına inanamayacaksınız!
Esra Erol'da Hülya Özsoy'un annesine yaşattıklarına inanamayacaksınız!
Esra Erol sevincini gizleyemedi!
Esra Erol sevincini gizleyemedi!
Karısı ve 14 aylık bebeği zorla alıkonulan adamın yardım çığlığı
Karısı ve 14 aylık bebeği zorla alıkonulan adamın yardım çığlığı
Zorla alıkonulan kadının arkadaşı canlı yayında her şeyi anlattı
Zorla alıkonulan kadının arkadaşı canlı yayında her şeyi anlattı
Esra Erol'da ortalık karıştı!
Esra Erol'da ortalık karıştı!
Kayıp genç kadının annesi gözyaşları içerisinde anlattı
Kayıp genç kadının annesi gözyaşları içerisinde anlattı
Esra Erol'da büyük hesaplaşma!
Esra Erol'da büyük hesaplaşma!
Hülya'nın annesi canlı yayında her şeyi anlattı
Hülya'nın annesi canlı yayında her şeyi anlattı
Önce karısı kaçtı ardından kayınvalidesi...
Önce karısı kaçtı ardından kayınvalidesi...
Daha Fazla Video Göster