Esra Erol'da öfkesinden çileden çıktı! İhaneti öğrendi kocasını dövdü - 10.02.2020

Esra Erol'da canlı yayınında Kevser Çatalkaya çileden çıktı! ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen konularla izleyenlerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Esra Erol'un kapısını çalan Kevser Çatalkaya'nın hikayesi canlı yayına damga vurdu. 6 yıllık eşi Orhan Çatalkaya'nın ihanetine uğrayan Kevser Çatalkaya, yaşadığı zor zamanları Esra Erol'da canlı yayınında anlattı. Esra Erol'da bugün 2018 yılında aldatıldığını öğrendiğinde eşini dövdüğünü söyleyen Kevser Çatalkaya, eşinden boşanmak istediğini söyledi. Esra Erol'da bugün yaşananlardan sonra gelen ihbar telefonlarında ise Orhan Çatalkaya ve birlikte olduğu Fatma Sinem hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İşte 10 Şubat Pazartesi Esra Erol'da aylar sonra bir araya gelen Kevser ve Orhan Çatalkaya'nın birbirinden çarpıcı açıklamaları...