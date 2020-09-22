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Esra Erol'da herkesi şoke eden itiraf! Kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla.... - 22.09.2020

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Giriş: 22.09.2020 12:48
Esra Erol'da canlı yayınında yaşanlar Türkiye'nin gündemine oturdu! ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da canlı yayınına katılan Fırat Karakuş, kaybolan eşi ve kızını aradığını söyledi. Esra Erol'dan yardım isteyen Karakuş, Esra Karakuş'un komşuları olan ve eşinden 28 yaş büyük olan Cengiz Bey ile kaçtığından şüphelendiğini ifade etti. Esra Erol ve ekibi Esra Karakuş'un izini sürerek ona ulaştı. Esra Erol'da canlı yayına katılan Esra Karakuş'un açıklamaları ise herkesi büyük bir şoke uğrattı. İşte pişkin tavırlarıyla büyük tepki toplayan Esra Karakuş'un o açıklamaları ve Esra Erol'da yaşananlar....
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