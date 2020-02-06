Esra Erol'da herkesi şoke eden ihanet! "Canımı verdim canımı aldılar elimden" - 06.02.2020

Esra Erol'da canlı yayınında akılalmaz ihanet! 6 Şubat Perşembe günü Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine Ahmet Erdoğan'ın ihaneti damga vurdu. Maviş Erdoğan, 2006 yılında evlendiği eşi Ahmet Erdoğan'ın 10 yıllık arkadaşının eşi Aynur Akyol ile kaçtığını öğrenince Esra Erol'un kapısını çaldı. ATV ekranlarının vazgeçilmez programı Esra Erol'da canlı yayınında konuşan acılı eş Maviş Erdoğan, 2009 yılında eşine böbreğini verdiğini söyleyince de stüdyo buz kesti. "Canımı verdim, canımı aldılar elimden" diyen Maviş Erdoğan, eşi Ahmet Erdoğan'ın da canlı yayına bağlanmasıyla gözyaşlarını tutamadı. Eşini aldattığını kabul eden Ahmet Erdoğan'ın sözleri tüm stüdyoyu çileden çıkardı. İşte Esra Erol'da bugün yaşanan olaylar...