Esra Erol'da gözyaşlarına boğuldu! Eşi başkasına kaçınca... - 22.01.2020

Esra Erol'da canlı yayınında son dakika buluşması! Esra Erol'da programına başvuran 23 yaşındaki Recep Özsoy, internetten tanıştığı daha sonra da evlendiği eşi Hülya Özsoy'un yine internetten tanıştığı Arif Yörük isimli bir gence kaçtığını iddia etti. Gözyaşları içerisinde eşi Hülya'yı ne kadar çok sevdiğini anlatan Recep, boşanmak istemediğini söyledi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Recep Özsoy, "İnternete lanet ediyorum" açıklamaları da çok konuşuldu. Esra Erol'da bugün eşi Hülya Özsoy ile aylar sonra tekrardan karşılaşan Recep Özsoy bir kez daha gözyaşlarına boğuldu. Recep Özsoy'un acıklı hikayesi Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte Esra Erol'da aylar sonra eşi Recep Özsoy ile karşılaşan Hülya Özsoy'un çarpıcı açıklamaları....