Esra Erol'da programı bir hasreti daha sona erdirdi. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında gözyaşları sel oldu. 8 ay önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve haber alınamayan Arzu Ulu, aylar sonra çocuklarıyla bir araya geldi. İşte Esra Erol'da canlı yayınında bugün yaşananlar...