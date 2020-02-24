Esra Erol'da evine ateş düşen acılı baba herkesi yasa boğdu! "Dünyam başıma yıkıldı" - 24.02.2020

Esra Erol'da bugün yaşananlar herkesi derinden etkiledi. ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da acılı baba Mehmet Uyanık'ın açıklamaları ekran başındakileri yaşa boğdu! Ankara'da yaşayan damadının borçları yüzünden zor zamanlar yaşamasına razı olamayan Mehmet Uyanık, kredi çekerek ona yardımcı oldu. Bunun üzerine damat Ramazan Soylu, eşini alarak Niğde'ye kayınpederinin yanına taşındı. Ne olduysa bundan sonra oldu. Damadı Ramazan Soylu, kayınbiraderinin eşi Şerife Uyanık ile kaçtı. Yaşadıklarını anlatan baba Mehmet Uyanık ile oğlu Ramazan Uyanık, Esra Erol'dan yardım istedi. 24 Şubat Pazartesi Esra Erol'da hakkında söylenenleri duyan gelin Şerife Uyanık, iddiaları yalanladı. İşte bugün Esra Erol'da yaşanan olaylar...