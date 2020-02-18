Esra Erol'da Esma arka odayı bastı! "Muhammet için kızımdan vazgeçerim" - 18.02.2020

Esra Erol'da canlı yayınında arka odayı basan Esma, stüdyoyu birbirine kattı! Kuaföre gidiyorum diyerek evden kaçan yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özaslan, iki çocuğunu da bırakıp Muhammet Ali Altunbay ile kaçmıştı. Esra Erol'un kapısını çalan Esma'nın annesi, canlı yayına çıkarak kızının evine dönmesini istedi. Canlı yayına katılan Esma, herkesi şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. 18 Şubat Salı Esra Erol'da canlı yayınına bu kez de Muhammet Ali Altunbay katıldı. Bugün Esra Erol'da yüzleşen Esma ve Muhammet stüdyoda gergin anlar yaşadı. Muhammet'in skandal açıklamalarından sonra Esma, arka odayı bastı. Zor anlar yaşayan Esra Erol ve seyirciler, Esma'yı bir türlü ikna edemedi. İşte Muhammet'in skandal açıklamaları ve Esma'nın herkesi şoke eden davranışları...