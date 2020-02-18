18 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
18.02.2020

Esra Erol'da Esma arka odayı bastı! "Muhammet için kızımdan vazgeçerim" - 18.02.2020

Esra Erol'da canlı yayınında arka odayı basan Esma, stüdyoyu birbirine kattı! Kuaföre gidiyorum diyerek evden kaçan yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özaslan, iki çocuğunu da bırakıp Muhammet Ali Altunbay ile kaçmıştı. Esra Erol'un kapısını çalan Esma'nın annesi, canlı yayına çıkarak kızının evine dönmesini istedi. Canlı yayına katılan Esma, herkesi şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. 18 Şubat Salı Esra Erol'da canlı yayınına bu kez de Muhammet Ali Altunbay katıldı. Bugün Esra Erol'da yüzleşen Esma ve Muhammet stüdyoda gergin anlar yaşadı. Muhammet'in skandal açıklamalarından sonra Esma, arka odayı bastı. Zor anlar yaşayan Esra Erol ve seyirciler, Esma'yı bir türlü ikna edemedi. İşte Muhammet'in skandal açıklamaları ve Esma'nın herkesi şoke eden davranışları...
Muhammet için kızımdan vazgeçerim
"Muhammet için kızımdan vazgeçerim"
Esra Erol'da 17 Şubat Pazartesi tek parça izle
Esra Erol'da 17 Şubat Pazartesi tek parça izle
Esra Erol'da 14 Şubat Cuma tek parça izle
Esra Erol'da 14 Şubat Cuma tek parça izle
Esra Erol'da 13 Şubat Perşembe tek parça izle
Esra Erol'da 13 Şubat Perşembe tek parça izle
Esra Erol'da eşinin böbreğini alan Ahmet Erdoğan'dan skandal açıklamalar!
Esra Erol'da eşinin böbreğini alan Ahmet Erdoğan'dan skandal açıklamalar!
Esra Erol'da öfkesinden çileden çıktı!
Esra Erol'da öfkesinden çileden çıktı!
Esra Erol'da herkesi şoke eden ihanet!
Esra Erol'da herkesi şoke eden ihanet!
Esra Erol'da çok konuşulacak sözler!
Esra Erol'da çok konuşulacak sözler!
Esra Erol'da Hülya Özsoy'un annesine yaşattıklarına inanamayacaksınız!
Esra Erol'da Hülya Özsoy'un annesine yaşattıklarına inanamayacaksınız!
Esra Erol sevincini gizleyemedi!
Esra Erol sevincini gizleyemedi!
Karısı ve 14 aylık bebeği zorla alıkonulan adamın yardım çığlığı
Karısı ve 14 aylık bebeği zorla alıkonulan adamın yardım çığlığı
Zorla alıkonulan kadının arkadaşı canlı yayında her şeyi anlattı
Zorla alıkonulan kadının arkadaşı canlı yayında her şeyi anlattı
Daha Fazla Video Göster