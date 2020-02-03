03 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
03.02.2020

Esra Erol'da çok konuşulacak sözler! Merve'nin Yasin'e son teklifi herkesi şoke etti! - 03.02.2020

Esra Erol'da Merve ve Yasin Dokçam çiftinden çok konuşulacak sözler! Esra Erol'da Merve'nin Yasin'e son teklifi ne? ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da yine Türkiye'nin gündemine oturan konular ele alındı. Eşinin 2 kadınla fotoğrafı olduğunu söyleyen Merve, Esra Erol'da canlı yayınına katılarak boşanmak istediğini dile getirmişti. Esra Erol'da programına gelen ihbarlarda Merve'yi şoke edecek açıklamalar yapılmıştı. 3 Şubat Pazartesi Esra Erol'da canlı yayınında bir kez daha karşı karşıya gelen Yasin ve Merve çifti kozlarını paylaştı. Merve'nin ayaklarına kapanan Yasin eşinin o sözlerini duyunca stüdyoyu terk etti. İşte Esra Erol'da bugün yaşanan olaylar...
Esra Erol'da çok konuşulacak sözler!
Esra Erol'da çok konuşulacak sözler!
Esra Erol'da Hülya Özsoy'un annesine yaşattıklarına inanamayacaksınız!
Esra Erol'da Hülya Özsoy'un annesine yaşattıklarına inanamayacaksınız!
Esra Erol sevincini gizleyemedi!
Esra Erol sevincini gizleyemedi!
Karısı ve 14 aylık bebeği zorla alıkonulan adamın yardım çığlığı
Karısı ve 14 aylık bebeği zorla alıkonulan adamın yardım çığlığı
Zorla alıkonulan kadının arkadaşı canlı yayında her şeyi anlattı
Zorla alıkonulan kadının arkadaşı canlı yayında her şeyi anlattı
Esra Erol'da ortalık karıştı!
Esra Erol'da ortalık karıştı!
Kayıp genç kadının annesi gözyaşları içerisinde anlattı
Kayıp genç kadının annesi gözyaşları içerisinde anlattı
Esra Erol'da büyük hesaplaşma!
Esra Erol'da büyük hesaplaşma!
Hülya'nın annesi canlı yayında her şeyi anlattı
Hülya'nın annesi canlı yayında her şeyi anlattı
Önce karısı kaçtı ardından kayınvalidesi...
Önce karısı kaçtı ardından kayınvalidesi...
Her şeyi canlı yayında tek tek anlattı! Bir aile dramı
Her şeyi canlı yayında tek tek anlattı! Bir aile dramı
Esra Erol'da gözyaşlarına boğuldu! Eşi başkasına kaçınca...
Esra Erol'da gözyaşlarına boğuldu! Eşi başkasına kaçınca...
Daha Fazla Video Göster