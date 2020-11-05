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Esra Erol'da büyük buluşma! Tam 38 yıl sonra... - 05.11.2020

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Giriş: 05.11.2020 13:26
Güncelleme:05.11.2020 14:00
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında duygu dolu anlar yaşandı. Hafta içi her gün Esra Erol'da programında hasretler bir bir sona ermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde programa katılan Necati Güngül hiç görmediği kardeşine ise 38 yıl sonra Esra Erol sayesinde kavuştu!

Canlı yayına katılan Necati Güngül, 10 gün önce hayatının şokunu yaşadığını iddia etti. Soyağacını öğrenmek için nüfus müdürlüğüne giden Güngül, sonuçları eline alınca gördüğüne inanamadı.

Bir kardeşi daha olduğunu öğrenen Necati Güngül biyolojik kardeşini aramak için ise Esra Erol'un kapısını çaldı. Anne ve babasının ayrıldıklarını ifade eden Necati Güngül, 3 kardeşi ile beraber çocuk esirgeme yuvasına verildiğini ve 13 yaşına kadar anne ve babasını hiç görmediğini söyledi.

Birbirini hiç görmeyen iki kardeşin hasreti 38 yıl sonra Esra Erol'da son buldu.

Çocuk yaşta zorluklarla büyüyen Necati Güngül'e ise Dakikalar sonra sevindirici haber Esra Erol'dan geldi. 38 yıldır hiç görmediği kardeşi Oğuz Mevlüt'ü Esra Erol kısa süre içinde buldu.

Esra Erol'un stüdyosunda yıllar sonra kavuşan Necati Güngül ve hiç görmediği kardeşi Oğuz Mevlüt Yükseloğlu'nun mutluluğu ise görülmeye değerdi.

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