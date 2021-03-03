Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında ortaya çıkanlar akıllara durgunluk verdi. 19 yaşındaki kızını aramak için Esra Erol'dan yardım isteyen anne Gürcünaz Hanım, kızına canlı yayında kavuşurken genç kızın Esenyurt'ta birçok kez fuhuş yüzünden ihbar edilen eve sığındığı ortaya çıktı. Genç kızın canlı yayındaki açıklamaları herkesi şoke ederken kadın ticareti iddiasıyla ilgili Aysel, İsmail ve Halil gözaltına alındı