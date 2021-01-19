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Esra Erol elini uzattı! Ceylan yeni evine kavuştu - 19.01.2021

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Giriş: 19.01.2021 14:50
Hafta içi her gün ekrana gelen Esra Erol’da programında birbirinden farklı hikayeler gündeme gelmeye devam ediyor. Ceylan ve 1.5 yaşındaki kızı için ise milyonlar tek yürek oldu. Bebeğinin babası Zafer Alkan’ın çocuğunu kabul etmediğini iddia eden ve çocuğuyla birlikte ortada kalan Ceylan'a ise Esra Erol'da seyircisi sessiz kalmadı. Bir diğer yardım ise atv'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Hercai'nin yapımcısı Banu Akdeniz'den geldi. Esra Erol, Banu Akdeniz'in kendisini arayarak, Ceylan'ın 5 yıl boyunca kirasını ödemek istediğini ve her türlü desteği vermek istediğini söyledi. Dün ise Esra Erol canlı yayında, Ceylan'ı yeni evine götürerek ona yeni hayatının kapılarını açtı.
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