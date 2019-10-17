Esra Erol canlı yayınında DNA testi sonucu belli oldu! - 17.10.2019

ATV ekranlarının en çok izlenen programı Esra Erol’da bugün de dopdolu. Türkiye’nin gündemine yön veren Esra Erol’da Lokman Birli, eşi Kübra’nın kızını da alarak Mehmet Nur Çardak’ın yanına kaçtı. Daha sonra Mehmet Nur’dan da ayrılan Kübra, Nurettin Köse ile birlikte yaşamaya başladı. Çocuğunu yıllardır göremeyen Lokman Birli, annesiyle birlikte Esra Erol’un kapısını çaldı. Kübra’nın adresini bulmak için girişimlerde bulunan Lokman Birli, üzerine gayri meşru bir çocuğun daha olduğunu öğrendi. Lokman Birli, resmi nikahlı eşi Kübra’nın Mehmet Nur Çardak’tan çocuğu olduğunu iddia etti. Ancak şu an Nurettin Köse ile birlikte olan Kübra hakkında şüpheleri olan Mehmet Nur Çardak, DNA testi talep etti. İşte Kübra’nın 1,5 yaşındaki çocuğunun babası…