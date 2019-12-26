26 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
26.12.2019

Esra Erol canlı yayınında damga vuran olay! 8 evlilik yaptı 3 eşiyle... - 26.12.2019

Esra Erol'da 26 Aralık Perşembe gününe damga vuran yeni bir olay yaşandı. Babasının evli olduğu Ülker Derya Arslan hakkında iddialarda bulunan Onurcan Arslan yardım için Esra Erol'un kapısını çaldı. Yıllarca önce babasıyla evlenen Ülker Derya Arslan'ın hakkında açıklamalar yapan Onurcan Arslan, dinleyenleri şoke etti. Onurcan Arslan, Ülker Derya Arslan'ın 8 evlilik yaptığını ve 3 eşiyle aynı evde yaşadığını iddia etti. Öte yandan Onurcan Arslan, Ülker Derya Arslan'ın medyumluk yaptığını 2 liralık su şişesini 3 ile 5 bin lira arası insanlara sattığını iddia etti. Esra Erol'da canlı yayına katılan Ülker Derya Arslan o iddiaları yanıt verdi.
Esra Erol'da 934. bölüm full izle
Esra Erol'da 934. bölüm full izle
Esra Erol'da yeni bölüm full izle
Esra Erol'da yeni bölüm full izle
Esra Erol'da son bölüm full izle
Esra Erol'da son bölüm full izle
Esra Erol'u çileden çıkaran olay!
Esra Erol'u çileden çıkaran olay!
Esra Erol'da yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da son bölüm tek parça izle
Esra Erol'da son bölüm tek parça izle
Esra Erol'da yeni bölüm full izle
Esra Erol'da yeni bölüm full izle
Esra Erol'da son bölüm tek parça izle
Esra Erol'da son bölüm tek parça izle
Esra Erol'da yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da yeni bölüm tek parça izle
Esra Erol'da 925. yeni bölüm full izle
Esra Erol'da 925. yeni bölüm full izle
Esra Erol'da yeni bölüm full izle
Esra Erol'da yeni bölüm full izle
Esra Erol'da yeni bölüm tek parça
Esra Erol'da yeni bölüm tek parça
Daha Fazla Video Göster