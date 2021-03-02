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Esra Erol aranan Zeynep'ten canlı yayında fuhuş itirafı! - 02.03.2021

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Giriş: 02.03.2021 13:05
Güncelleme:02.03.2021 13:09
Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında yaşananlar akıllara durgunluk verdi. 19 yaşındaki kızını aramak için Esra Erol’dan yardım isteyen anne Gürcünaz Hanım, kızına canlı yayında kavuşurken ortaya çıkanlar herkesi şoke etti. 19 yaşındaki genç kız Esenyurt’ta birçok kez fuhuş yüzünden ihbar edilen eve sığındığı ortaya çıktı. Zeynep’in sığındığı evdeki Aysel ve oğlu canlı yayına katılınca şok detaylar canlı yayında ortaya çıktı. Zeynep, Aysel ile haftalık 700 lira karşılığında anlaştıklarını dün yanlı yayında itiraf etti.

Zeynep'in annesi, canlı yayın bittikten sorna kızının başına gelenlere daha fazla dayanamadı hastaneye kaldırıldı.Aysel ve Zeynep stüdyoya geldi. Zeynep, Aysel ve İsmail'in başka insanlara zarar veren bir çete ile olduğunu itiraf etti.

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