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Videolar Esra Erol'da Videoları Elif canlı yayına çıktı! Hem Esra Erol hem Türkiye ağladı

Elif canlı yayına çıktı! Hem Esra Erol hem Türkiye ağladı

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Giriş: 28.01.2022 14:24
Güncelleme:28.01.2022 14:24
Esra Erol'un canlı yayında sinirlendiği anlar gündeme oturdu. Çatı katında saklanarak evli Kadir'le ilişki yaşadığı öğrenilen 18 yaşındaki Elif, Esra Erol canlı yayınına katıldı. Esra Erol'da neler oldu? İşte o anlar...
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