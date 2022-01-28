28 Ocak 2022, Cuma
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Elif canlı yayına çıktı! Hem Esra Erol hem Türkiye ağladı
Esra Erol'un canlı yayında sinirlendiği anlar gündeme oturdu. Çatı katında saklanarak evli Kadir'le ilişki yaşadığı öğrenilen 18 yaşındaki Elif, Esra Erol canlı yayınına katıldı. Esra Erol'da neler oldu? İşte o anlar...