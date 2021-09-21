Edanur annesi Songül’e Esra Erol’da kavuştu

Samsun’da yaşayan 19 yaşındaki Edanur, 10 yıldır görmediği annesini bulmak için Esra Erol’dan yardım istedi. Hayatının zorluklarla geçtiğini ve üvey annesinden şiddet gördüğünü söyleyen genç kıza müjdeli haber kısa sürede geldi. Anne kızın kavuşma anı herkesi derinden etkiledi.

10 yıldır annesi Songül Ulu'dan hiç bir haber alamayan genç kıza dakikalar sonra müjdeli haber çok geçmeden geldi. Edanur'un hiç görmediği annesi Songül Hanımı, Esra Erol dakikalar içinde buldu. Stüdyodaki bu kavuşma anı ise izleyen herkesi derinden etkiledi. Anne-kız dakikalarca sarılarak hasret giderdi. Esra Erol'un genç kıza sürprizi bununla da kalmadı. Hiç görmediği iki kız kardeşini de stüdyoya getirdi. Edanur'un kardeşleriyle kavuşması herkesi gözyaşlarına boğdu.

Edanur'un annesi Songül Hanım, çocuklarını asla yurda bırakmadığını, Antalya'ya çalışmaya gittiğinde birlikte götürdüğünü, bakıcıya verecek parası kalmadığını için, bakıcının onları çocuk şubeye bıraktığını anlattı. Karakolun da çocuklarını yurda götürdüğünü, polislerin "2 dakika önce gelseydin çocuklarını alırdın" dediğini söyledi. Çocuklarını yurtta her gün gördüğünü ama parası olmadığı için, onları yurttan çıkaramadığını söyledi.