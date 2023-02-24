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Beşiktaş Barbaros'ta Esra Erol'da ailesi kan bağış noktası hizmete başladı

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Giriş: 24.02.2023 09:30
Güncelleme:24.02.2023 09:33
Ünlü sunucu Esra Erol, Türk Kızılay işbirliği ile başlattığı kan bağış noktası kampanyasıyla İstanbul Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda bir kan bağış noktası kurdu.
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