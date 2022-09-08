81 gün sonra oğlu Muhammed Efe’ye Esra Erol’da kavuştu

Esra Erol bir mucizeye daha imza attı. 3.5 yaşındaki oğlunun eski eşi Mustafa Demirtaş tarafından kaçırıldığını söyleyen Sümeyye Demirkapı evladına kavuşabilmek için Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Oğlunun velayetinin kendisinde olduğunu ve onu baba evindeyken dünyaya getirdiğini belirten Demirkapı, 24 saat içinde mucizeyi yaşadı. 3,5 yaşındaki oğlu Muhammed Efe'ye kavuşan Sümeyye'nin mutluluk gözyaşları döktü.