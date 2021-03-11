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8 aylık hamile Cemile'nin kocası Ahmet canlı yayında! - 11.03.2021

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Giriş: 11.03.2021 14:15
Güncelleme:11.03.2021 14:16
8 aylık hamile olan 18 yaşındaki Cemile, Esra Erol yayınına katılarak kocasının annesi babası tarafından evden kovulduğunu söyledi. Cemile'nin iddiaları sonrası Ahmet Dinçer yayına bağlandı. Ahmet Bey eşinin Yalova'ya gitmek istediğini 8 bavul topladığını kendisine gitme dediğini 15 gün arayıp sormadığını gidersen dönemezsin dediğini söyledi. Cemile'nin geldiği ev kendisinin değil babasının evi olduğunu, o evde yaşamadığını Cemile'nin yalan söylediğini ileri sürdü. Olaydan bir hafta sonra Cemile'nin babası ve ağabeyinin gelip kendisini bıçakladığını elinde raporlarının olduğunu iddialarına ekledi.
8 aylık hamile Cemile'nin kocası Ahmet canlı yayında!
8 aylık hamile Cemile'nin kocası Ahmet canlı yayında!
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