8 aylık hamile Cemile'nin kocası Ahmet canlı yayında!

8 aylık hamile olan 18 yaşındaki Cemile, Esra Erol yayınına katılarak kocasının annesi babası tarafından evden kovulduğunu söyledi. Cemile'nin iddiaları sonrası Ahmet Dinçer yayına bağlandı. Ahmet Bey eşinin Yalova'ya gitmek istediğini 8 bavul topladığını kendisine gitme dediğini 15 gün arayıp sormadığını gidersen dönemezsin dediğini söyledi. Cemile'nin geldiği ev kendisinin değil babasının evi olduğunu, o evde yaşamadığını Cemile'nin yalan söylediğini ileri sürdü. Olaydan bir hafta sonra Cemile'nin babası ve ağabeyinin gelip kendisini bıçakladığını elinde raporlarının olduğunu iddialarına ekledi.