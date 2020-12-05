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5 yıldır küs olan 47 yıllık çifti Esra Erol barıştırdı - 05.12.2020

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Giriş: 05.12.2020 17:43
Güncelleme:05.12.2020 17:43
Esra Erol’un sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında bir barışma daha yaşandı. 47 yıllık eşi Celal Adıgözel’i 5 yıldır görmeyen Kadriye Adıgözel, eşine kavuşmak için Esra Erol’dan yardım istedi. Esra Erol'da programının dünkü yayında Kadriye ile Celal Adıgözel çiftinin kararı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Esra Erol'da programının dünkü yayında Kadriye ile Celal Adıgözel çiftinin kararı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Zonguldak'ta yaşayan Kadriye Adıgözel "Kızım Sevda vasisi olduğum eşim Celal Adıgözel'i 5 yıldır benden kaçırıyor" diyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Kadriye Adıgözel küs olduğu eşi Celal Adıgüzel'i 5 yıl sonra ilk defa Esra Erol'un programında gördü.

Daha önce canlı yayına katılan Celal Bey ise, eşi Kadriye Hanım ile barışmak istemediğini kızı Sevda ile yaşamak istediğini ifade etmişti. Esra Erol'da programında kızı Sevda ve eşi Celal Adıgözel ile yüzleşen Kadriye Hanım " Eşini çok sevdiğini ve geri dönmesini istediğini" belirtti.

ESRA EROL'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET

Esra Erol günlerdir süren ikna çabalarının ardından sonunda bir uzlaşı yolu buldu ve 47 yıldır evli olan ve 5 yıldır ayrı yaşayan Kadriye- Celal Adıgözel çiftini barıştırdı. Canlı yayında barışan Kadriye ve Celal Adıgözel'in mutlu anları izleyicilerden alkış aldı.

Esra Erol ayrılmak üzere olan çiftlerin birbirlerine bir kez daha şans vermesi için arabulucu olmaya devam ediyor.

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