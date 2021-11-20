38 yıllık aşkta mutlu son! Sürpriz evlenme teklifi

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da, ekranın vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol’da, Tüm Kişiler’ de %7,12 izlenme oranı alarak en çok izlenen program oldu. Bölüme, 38 yıllık ilk aşkına kavuşan Servet Bey ve Havva Hanım damga vurdu.