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38 yıllık aşkta mutlu son! Sürpriz evlenme teklifi

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Giriş: 20.11.2021 13:35
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da, ekranın vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol’da, Tüm Kişiler’ de %7,12 izlenme oranı alarak en çok izlenen program oldu. Bölüme, 38 yıllık ilk aşkına kavuşan Servet Bey ve Havva Hanım damga vurdu.
38 yıllık aşkta mutlu son! Sürpriz evlenme teklifi
38 yıllık aşkta mutlu son! Sürpriz evlenme teklifi
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