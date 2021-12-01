22 yıllık hasret Esra Erol’da sona erdi!

Hatice Hanım stüdyoya geldi, kızı ile sarılarak ağladı. Burcu Hanım her zaman hayalini kurduğu insanın yanında olduğunu söylerken Hatice Hanım bundan sonra hiç ayrılmayacaklarını belirtti. Hatice Hanım, kızı ile kavuşmayı kendisinin de istediğini ama maddi sıkıntılar olduğunu, kızını arayıp soramadığı için özür dilediğini, babaannesi ile babasının kızını götürdüğünü, haberi olmadığını söyledi.