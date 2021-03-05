Esra Erol'da 5 Mart Cuma tek parça full izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (5 Mart 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; oTürkiye'nin gündeme oturdu. Dün gece Zeynep'i kim neyle tehdit etti? O an neler yaşandı? O isme inanamayacaksınız! Sokağa atıldı çocuklarıyla yapayalnız kaldı gözyaşları içinde isyan etti! Türkiye Havva'yı çok sevdi. Tek isteği tek hayali hiç görmediği annesini bir kez olsun görmek. Bir mucize gerçek oldu! 20 yaşındaki Emre Can'ın annesini Esra Erol buldu. Şerife Hanım stüdyoya gelecek mi? 20 yıllık hasret sona erecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (5 Mart 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; o Türkiye'nin gündeme oturdu. Dün gece Zeynep'i kim neyle tehdit etti? O an neler yaşandı? O isme inanamayacaksınız! Sokağa atıldı çocuklarıyla yapayalnız kaldı gözyaşları içinde isyan etti! Türkiye Havva'yı çok sevdi. Tek isteği tek hayali hiç görmediği annesini bir kez olsun görmek. Bir mucize gerçek oldu! 20 yaşındaki Emre Can'ın annesini Esra Erol buldu. Şerife Hanım stüdyoya gelecek mi? 20 yıllık hasret sona erecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

5 Mart Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.