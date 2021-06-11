11 Haziran 2021, Cuma
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Esra Erol'da 11 Haziran Cuma tek parça izle

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Giriş: 11.06.2021 17:02
Güncelleme:11.06.2021 19:15
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (11 Haziran 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; Skandal bitmiyor iddialar bitmiyor! Kuma olarak Ersin'in yanına gittiler mi? Yeni şahitler konuşacak! Gerçekler ortaya çıkacak! Her şeyi canlı yayında itiraf edecekler! Kocası kaçtı evlatları elinden alındı. Çıngıraklı yılan dediği kayınvalidesi sokağa attı! Türkiye Havva için tek yürek oldu. “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (11 Haziran 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; Skandal bitmiyor iddialar bitmiyor! Kuma olarak Ersin'in yanına gittiler mi? Yeni şahitler konuşacak! Gerçekler ortaya çıkacak! Her şeyi canlı yayında itiraf edecekler! Kocası kaçtı evlatları elinden alındı. Çıngıraklı yılan dediği kayınvalidesi sokağa attı! Türkiye Havva için tek yürek oldu. "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL'DA 11 HAZİRAN CUMA TEK PARÇA İZLE

11 Haziran Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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