Esra Erol'a başvurdu karısını değil papağanını istedi! Eşinin sözleri çileden çıkardı

ATV'nin fenomen programı Esra Erol'da canlı yayınında Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bir olay yaşandı. 6 yıllık eşi Selahattin Yıldız'ı bırakıp internetten tanıştığı Murat Güneri'ye kaçan Hatice Yıldız, giderken yanında papağan Paşa'yı da götürdü. Esra Erol canlı yayınına bağlanan Hatice Yıldız'ın sözleri Selahattin Yıldız'ı çileden çıkardı. İşte Esra Erol'da yaşanan son dakika haberleri...

Hatice Hanım, Murat Bey ile beraber yaşadıklarını, bir ilişki yaşadıklarını, evden giderken 6 muhabbet kuşu ve papağanı da aldığını dile getirdi. Hatice Hanım, dışarıda kedi köpek pet shoplarda hayvan dolu olduğunu, eşinin gidip alabileceğini, papağanın babasını çoktan unuttuğunu, şimdi Selahattin Bey'i görse yabancılık çekeceğini, kuşların çok mutlu olduğunu söyledi.