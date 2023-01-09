Esra Erol 9 Ocak Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (9 Ocak 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; “Döndü Şükrü’ye kaçtı” dedi, 3 günde 3 kez karar değiştirdi! Abdullah’ın son teklifi ne? Döndü eve dönecek mi? Büyük yüzleşmede son perde! Barışacaklar mı, boşanacaklar mı? Ahmet ve Ayşegül’ün son kararı ne? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (9 Ocak 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; "Döndü Şükrü'ye kaçtı" dedi, 3 günde 3 kez karar değiştirdi! Abdullah'ın son teklifi ne? Döndü eve dönecek mi? Büyük yüzleşmede son perde! Barışacaklar mı, boşanacaklar mı? Ahmet ve Ayşegül'ün son kararı ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

9 Ocak Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.