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Esra Erol 9 Mart Salı tek parça izle - 09.03.2021

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Giriş: 09.03.2021 16:43
Güncelleme:09.03.2021 21:14
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (9 Mart 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Zeynep için karar vakti! Eve dönecek mi? Kibar’ın iddiası çok konuşulacak! Kibar abim diye tanıttığı Hanefi ile sevgili mi? 3 ay önce evlenen kızları Yasemin 15 gün önce ortadan kayboldu! Anne babanın kızlarıyla ilgili büyük şüphesi! “62 yaşındaki annem Nuran Yenilmez’i Fahrettin Demir kaçırdı’ diyen, annemi o adamdan kurtarmak istiyorum diyen bir evladın feryadı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (9 Mart 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Zeynep için karar vakti! Eve dönecek mi? Kibar'ın iddiası çok konuşulacak! Kibar abim diye tanıttığı Hanefi ile sevgili mi? 3 ay önce evlenen kızları Yasemin 15 gün önce ortadan kayboldu! Anne babanın kızlarıyla ilgili büyük şüphesi! "62 yaşındaki annem Nuran Yenilmez'i Fahrettin Demir kaçırdı' diyen, annemi o adamdan kurtarmak istiyorum diyen bir evladın feryadı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL'DA 9 MART TEK PARÇA TIKLA FULL İZLE

9 Mart Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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