Esra Erol 9 Haziran Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (9 Haziran 2023 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Mehmet Bey karısı Hacer’i konuşuyor! Hacer başkalarını da kandırdı mı? Bu kaçıncı evliliği? Yeni şahitler, yeni mağdurlar konuşacak, yer yerinden oynayacak! Canlı yayın bitti, boşanmayı konuşmak için bir araya geldiler! Akibe boşanmak için ne istedi? Ali İhsan’ın cevabı ne oldu? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (9 Haziran 2023 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Mehmet Bey karısı Hacer'i konuşuyor! Hacer başkalarını da kandırdı mı? Bu kaçıncı evliliği? Yeni şahitler, yeni mağdurlar konuşacak, yer yerinden oynayacak! Canlı yayın bitti, boşanmayı konuşmak için bir araya geldiler! Akibe boşanmak için ne istedi? Ali İhsan'ın cevabı ne oldu? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

9 Haziran Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.