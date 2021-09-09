Esra Erol 9 Eylül Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (9 Eylül 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Zafer Yasemin’i ikna edebilecek mi? Kendisinden yaşça büyük adama kaçan Zülalnur canlı yayında! 17 yaşındaki Elif ve Elif’i kaçırdığı iddia edilen Sinan Özbek nerede? Elif ve Sinan’ın ailesi karşı karşıya! 24 Temmuz’da ortadan kaybolan 18 yaşındaki Kadriye nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (9 Eylül 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Zafer Yasemin'i ikna edebilecek mi? Kendisinden yaşça büyük adama kaçan Zülalnur canlı yayında! 17 yaşındaki Elif ve Elif'i kaçırdığı iddia edilen Sinan Özbek nerede? Elif ve Sinan'ın ailesi karşı karşıya! 24 Temmuz'da ortadan kaybolan 18 yaşındaki Kadriye nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

9 Eylül Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.