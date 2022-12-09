Esra Erol 9 Aralık Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (9 Aralık 2022 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; sevgilisi Gamze uğruna yuvasını yıkan Erdi sözünü tutacak mı? Nergiz Hanım kızı Gamze’yi ikna edebilecek mi? Hasan son teklifi yaptı! Gülizar’ın babası gelecek, son sözler söylenecek... “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (9 Aralık 2022 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; sevgilisi Gamze uğruna yuvasını yıkan Erdi sözünü tutacak mı? Nergiz Hanım kızı Gamze'yi ikna edebilecek mi? Hasan son teklifi yaptı! Gülizar'ın babası gelecek, son sözler söylenecek... "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

9 Aralık Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.